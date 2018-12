Athletic Bilbao sparket treneren

ntb_sport

Mandagens 0-3-tap for Levante ble dråpen som fikk begeret til å flyte over. Den baskiske klubben holder 18.-plass på tabellen etter at en tredel av sesongen er unnagjort.

Det er første gang at klubben sparker en trener midt i en sesongen siden Felix Angel Sarriugarte ble erstattet av Mané i 2006/07-sesongen.

– Athletic Club vil takke Eduardo Berizzo og hele hans team for jobben han har gjort, og vi ønsker ham alt godt for framtiden, både personlig og profesjonelt, skriver klubben på sin hjemmeside.

Gaizka Garitano tar over treneransvaret. Dermed vil begge de to store baskiske lagene i La Liga ha en Garitano på trenerbenken. I Real Sociedad er det Asier Garitano som styrer.

Berizzo har hatt et utrolig siste år. Han fikk bekreftet prostatakreft i november fjor, men ble friskmeldt. Like før jul i fjor ble han sparket som trener for Sevilla etter å ha fått jobben fra sesongstarten. I år gjentok historien seg i Athletic Bilbao.

– Jeg føler at jeg har ansvaret. Jeg mener vi har jobbet bra, men har havnet i en vanskelig situasjon. Hvis det beste for laget er at jeg trekker meg, skal jeg gjøre det, sa han mandag kveld.

