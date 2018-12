DJ ba Hegerberg om å «twerke» da hun mottok gullballen

ntb_sport

Ifølge TV 2 svarte Hegerberg øyeblikkelig nei da hun ble spurt om å «twerke». Kamera fanget kort tid senere reaksjonen til en måpende Kylian Mbappé, stjerneskuddet fra PSG. I salen satt familien og kjæresten til Hegerberg. Reaksjonene har siden haglet fra alle kanter i fotballmiljøet.

– Det er totalt uprofesjonelt, og totalt respektløst å oppføre seg på den måten, er reaksjonen fra fotballekspert Mina Finstad Berg i TV 2s studio.

Hun hadde vunnet Gullballen foran 14 andre nominert, som første kvinnelige fotballspiller til å motta utmerkelsen.

Hun er ikke alene, og ikke lenge etter kom unnskyldningen og en slags forklaring fra DJ-en med det norskklingende navnet på Twitter. Han er overveldet over at folk raser mot ham på sosiale medier og bedyrer at han ikke mente å fornærme noen. Han forklarer det med lavt nivå både på engelsk språk og kultur.

– Det var en spøk, antakeligvis en dårlig en, og jeg vil be om unnskyldning til de jeg kan ha fornærmet. Beklager, sier Martin Solveig.

