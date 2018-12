Friidretten vil ikke ha Russland inn i varmen igjen

ntb_sport

Norske Rune Andersen, sjefen for IAAFs spesialgruppe i Russland-saken, opplyste at russiske myndigheter må forsikre at man får adgang til alle data fra dopingtestene som Moskva-laboratoriet har tatt fra 2011 til 2015, og dessuten betale alle IAAFs utgifter rundt dette.

I september vedtok styret i Verdens antidopingbyrå å gjeninnsette Russland som fullverdig WADA-medlem. Det ble gjort til tross for motstand og klare advarsler.

Noen timer senere opplyste IAAF at utestengelsen av Russlands friidrettsforbund vil bli vurdert på nytt i løpet av ukene som kommer, men understrekte da at det ikke er gitt at den blir opphevet.

Tirsdag opprettholder IAAFs sin utestengelse av russerne.

