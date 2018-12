Hareide håper å ha overtalt Premier League-proff

ntb_sport

Billing har også nigerianske røtter og kan teoretisk velge om han ønsker å representere Nigeria eller Danmark. Premier League-spilleren har også bekreftet at Nigeria har vært ute etter ham.

Landslagssjef Åge Hareide tror valget faller på Danmark.

– Jeg tror han er en fornuftig gutt som kan ta egne valg. Jeg har også snakket med ham om hans gode muligheter for en framtid på landslaget. Jeg tror det er nok at han vet det, sier nordmannen.

– Jeg er ikke nervøs for at han blir snappet opp av Nigeria. Jeg har jo kunnet lese at de vil ha tak i han, men jeg har også lest at han først og fremst ser mot Danmark. Jeg tror han har tatt sitt valg, tilføyer landslagssjefen.

Inntil Billing har spilt en offisiell A-landskamp for Danmark, kan han velge å spille for Nigeria.

(©NTB)