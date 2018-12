Mamma Herrems plan: Theo skal gi EM-suksess

ntb_sport

Hun ble mamma for første gang 7. juli, men kom ikke med til EM. Thea Mørks muskelskade er ikke leget. Dermed ble Herrem innlemmet i EM-troppen tirsdag og spiller mot Romania onsdag.

– Halvannen dag er det meste jeg har vært borte fra ham før dette. Det var for noen uker siden. Nå har jeg allerede hatt en del Facetime-meldinger. Og jeg har også fått mange bilder og videoer av ham hele tiden, sier Herrem til NTB.

– Vi må finne ut hvordan vi skal gjøre dette. Jeg tenkte jo at jeg kanskje skulle hjem herfra etter noen dager. Han er veldig viktig for meg og en stor del av livet mitt. Jeg håper vi kan få til en løsning og få ham nedover. Jeg merker jo at jeg savner ham.

Usikker

Herrem spiller på nivå to i Norge for Sola. Nå kastes hun inn mot et av verdens beste lag onsdag.

– Jeg vet jo ikke helt selv med tanke på landslagsnivået. Det er jo et år siden jeg spilte for Norge. Det er ikke det samme å spille mot Vipers og Larvik som et EM. Det er ganske lang tid siden jeg har vært med her.

– Det skjedde veldig fort fra å være hjemme og forberede seg til kamp mot TIF-Viking 12. desember, til å være her uten å vite om man skal hjem etter et par dager eller ikke, sier Herrem til NTB.

Trist

Herrem fikk beskjed om at Mørks EM var over før frokost tirsdag.

– Det er litt bittersøtt. Jeg fikk skikkelig vondt når hun (Mørk) måtte gå av banen. Man føler virkelig med henne fordi det er en person som har jobbet så hardt for å komme med i et mesterskap. Hun fortjente dette så utrolig mye etter å ha vært god og sikker som banken i København i høst.

Norge kan gå videre til hovedrunden i EM med null, et, to, tre eller fire poeng. Slår Tsjekkia Tyskland er de norske jentene garantert minst to poeng med til kampene i Nancy.

(©NTB)