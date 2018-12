Tre ukers verdenscuppause for kombinertløperne

ntb_sport

De norske utøverne sprer seg etter helgens renn i Lillehammer. Noen skal trene i Granåsen, andre i Oslo, mens Magnus Moan og Jan Schmid søker høyden i Alpene. Schmid drar til Sveits, mens Moan drar til Italia.

Kombinertsjef Ivar Stuan mener at situasjonen ikke er helt ideell, men sier at de tilpasser seg FIS' rennprogram. Det er tross alt i februar under VM i Seefeld hvor det er viktig å gå fort.

– Det jo litt spesielt med to helger hvor det ikke er renn, og så en konkurranse lille julaften som det siste vi gjør for jul, sier Ivar Stuan til NTB.

– Det er lenge til, men samtidig litt fint også for nå har vi hatt tre tøffe uker med Beitostølen, Ruka og her (Lillehammer) med tøffe og tunge tak. Så vi får en fin treningsperiode mot en hektisk januar, VM-uttak og VM i februar, sier kombinertsjefen.

Litt kritisk

Stuan er bare delvis kritisk til FIS med renndirektør Lasse Ottesen for ikke å ha tilrettelagt bedre med tanke på konkurranseprogrammet denne sesongen.

– Vi ønsker jo oss flere konkurranser. Vi hadde håpet at vi kunne vært i Nizjnij Tagil eller enn annen plass hvor vi i hvert fall kunne hatt en verdenscuphelg til, og at kanskje Ramsauhelgen opp mot jul kunne vært spart. Ideelt sett burde det kommet en uke tidligere slik at vi hadde fått litt mer ro inn mot jula.

Kombinertløperne skal i gang igjen allerede første helgen i januar (i Otepää).

– Terminlisten er ikke ideell, men da må vi tilpasse oss og se på hva de mulighetene gir. Selv om det har vært viktig denne helgen med hjemmebane og flotte resultater, så det store målet VM i Seefeld. Nå har vi fått vist at vi har en kandidat til verdensmestertittelen, sier Stuan.

Jørgen Graabak vil bruke friperioden til å få lagt inn en del mengdetrening.

– Først skal jeg ta noen dager helt piano, for det har vært stor belastning den siste tiden. Men tiden fra nå og til nyttår er en fin periode for å gå en del rolig på ski og få inn en del mengde. Vi har nesten konkurrent hver gang vi har vært på snø. Det har vært hektisk og tøft for hodet, så det blir godt å koble litt av, sier Graabak til NTB,

Generasjonsskifte

Denne helgen har vist at det er en del nye løpere som vil ta kampen opp med de etablerte landslagsløperne.

– Vi er jo inne i det generasjonsskiftet vi har signalisert lenge. Håvard Klemetsen ga seg for to år siden, Mikko Kokslien i fjor. Magnus Moan og Jan Schmid er begge blitt 35 år så det er klart det er store navn som kommer til å gi seg om ikke altfor lenge. Derfor er det viktig at vi jobber hardt med å få opp typer som Espen Bjørnstad, Einar og Jens Lurås Oftebro. Det er litt skryt av teamene som jobber bak i Trondheim, Lillehammer og Oslo. Da kan jeg som sportssjef høste litt av det gode arbeidet som blir gjort der.

(©NTB)