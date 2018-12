Grytidlig maratonstart i Tokyo-OL

ntb_sport

I oktober uttrykte flere japanske leger og eksperter bekymring for løpernes helse under OL-maratonen som går av stabelen om under to år. De mente det ville redusere risikoen for heteslag om starttidspunktet ble flyttet på.

Nå har arrangøren bestemt seg for å framskynde maratonen nok en gang. Tidligere var den flyttet til klokken 07.00, men det mente legene fortsatt var for sent fordi store deler av løpet vil foregå i altfor sterk varme.

OL i Tokyo arrangeres 24. juli til 9. august, og på den tiden kan temperaturen bli veldig høy i den japanske hovedstaden. I sommer var det flere dødsfall i Tokyo på grunn av en hetebølge.

Sondre Nordstad Moen har lenge hatt 2020-OL som et langsiktig mål.

