Guardiola håper en rask UEFA-etterforskning kan få slutt på rykter

– Vi vil da vite om vi har gjort noe uregelmessig. Og hvis vi ikke gjorde noe uregelmessig, vil folket slutte å snakke om det, sier Guardiola etter tirsdagens kamp.

For en måned siden hevdet en Football Leaks-granskning at City bevisst har blåst opp verdien av sine sponsoravtaler for å holde seg innenfor UEFAs regler for økonomisk fair play (FFP).

Guardiola insisterer på at saken, som har blitt mye omtalt i mediene, ikke har distrahert spillerne som tirsdag vant 2–1 borte mot Watford og sikret seg en luke på fem poeng ned til andreplassen Liverpool. Samtidig ønsker manageren å få slutt på det han beskriver som «stemmer» rundt klubbens virksomhet.

UEFA-president Aleksander Ceferin opplyste mandag at et uavhengig panel jobber med anklagene og at et svar vil komme «veldig snart».

Ifølge Sky Sports kan City bli nektet europacupspill om den engelske storklubben blir funnet skyldig i å ha brutt reglene.

I en uttalelse sier klubben, som eies av Sheikh Mansour, at de ikke ønsker å kommentere det de beskriver som «materiale tatt ut av kontekst, angivelig fra hacking eller stjålet fra personer tilhørende CIty-gruppen».

