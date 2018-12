Begge Libertadores-lagene på plass i Madrid

ntb_sport

Etter mye om og men synes det som om den siste finalekampen endelig skal spilles søndag etter at den ble utsatt et par ganger på grunn av bråk mellom de to lagenes supportere.

Den første finalen på Bocas hjemmebane 11. november endte 2-2 og gikk uten bortesupportere, men returkampen uken etter på River Plates hjemmebane ble aldri noe av etter at Bocas spillerbuss ble angrepet av River Plate-tilhengere.

Begge klubbene har de siste dagene sagt at de ikke ønsker å spille den avgjørende kampen i Madrid, men ettersom begge Buenos Aires-lagene nå har tatt turen over Atlanteren tyder alt på at kampen på Santiago Bernabéu vil gå av stabelen.

Det søramerikanske fotballforbundet (CONMEBOL) valgte i forrige uke å legge returkampen til Madrid, som har gode flyforbindelser med Sør-Amerika.

Ledelsen i Boca Junior har krevd at de bør tilkjennes seieren uten å spille kampen, mens River Plate på sin side mener at de nå har mistet hjemmebanefordelen.

I argentinsk fotball er det bare hjemmelagets tilskuere som får komme inn på stadion. I Madrid søndag har CONMEBOL gitt hvert av lagene 25.000 billetter. 5000 billetter er lagt ut til salg, mens 22.000 plasser er reservert sponsorer og andre fotballtilhengere.

Rivaliseringen mellom River Plate og Boca Juniors anses for å være en av verdens mest hatefulle mellom to fotballklubber. Opp mot 2500 politifolk er innkalt ekstra i forbindelse med kampen søndag kveld.

