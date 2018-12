Det drar seg til i kampen om V75-championatet

ntb_sport

Før årets fem siste V75-kjøringer leder Solberg med totalt 22 seirer, mens Hamre følger med 20. Gundersen har 18 seirer.

Hver offisielle seier i V75 er med i opptellingen, og det er stor kamp blant Norges beste kusker om å kunne kalle seg «V75-champion».

– Jeg klarte å bli champion i fjor, etter en jevn duell med Magnus Teien Gundersen. Nå har jeg en ledelse foran de siste kjøringene, og jeg skal gjøre hva jeg kan for å holde unna. Det er stort å bli V75-champion, sier Solberg til Equus Media.

En vinner uansett

Hamre er mannen som ligger nærmest til å snyte Solberg for et nytt V75-championat, men Hamre er en vinner allerede: Han har allerede innkassert trenerchampionatet i V75.

Hestene til Hamre har vunnet 34 V75-løp, mens Trond Anderssens hester har vunnet 17. Hamre har altså ikke kusket alle stallens vinnere selv, siden han står bokført med 20 V75-seirer.

– Jeg trenger ikke å kuske alle stallens hester selv. Det viktigste er at de vinner og tjener penger. I innspurten til kampen om V75-championatet lar jeg både Tom Erik Solberg og Magnus Teien Gundersen kjøre hester for meg, så du kan vel si at jeg lager ris til egen bak, sier Hamre.

Alle tre kusker lørdag

Både Solberg, Hamre og Gundersen er i sving i V75-løpene på Forus travbane lørdag.

Solberg skal kjøre seks V75-løp, deriblant favoritten 6 Deep Sea Dream i V75-4. Hamre kusker tre V75-hester, hvor 1 Royce Rolls i V75-6 er den beste muligheten.

Gundersen skal kjøre fem løp, og hvor han synes å ha sin beste sjanse i form av 9 Gretzky Boko i V75-7. Sistnevnte er for øvrig trent av Hamre.

