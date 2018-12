Arsenal-spillerne får tilsnakk etter lystgass-stunt

ntb_sport

Mezut Özil, Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette og Mattéo Guendouzi ble alle filmet mens de under et lystig lag inhalerte dinitrogenoksid (N2O), eller lystgass som gassen er mest kjent som. Videoen ble lagt ut på nettsiden til The Sun fredag.

– Spillerne vil få tilsnakk og bli minnet om sitt spesielle ansvar som klubbens representanter, heter det i en uttalelse fra Arsenal.

I videoen, tatt opp på en tilstelning i London i begynnelsen av sesongen, kan man også se at andre Gunners-spillere som Henrikh Mkhitaryan takke nei da de blir tilbudt lystgassen.

Lystgass er fritt tilgjengelig selv om det er teknisk er ulovlig å selge til personlig bruk. N2O blir i Norge brukt blant annet av tannleger for å gjøre behandlingen behageligere for pasienter med tannlegeskrekk.

