Martinsen og Chicago tapte i Las Vegas

ntb_sport

Martinsen fikk 8.21 minutter på isen og hadde en avslutning på mål. Han sto bak hele seks kvalifiserte taklinger for laget sitt.

Chicago kom under 0-2 etter 1. periode, men scoringer fra Jonathan Toews, Dylan Strome og Artjom Anisimov ga ledelse til gjestene foran tredje periode. To kjappe scoringer med 12 sekunders mellomrom fra Las Vegas midtveis i perioden ødela for Blackhawks denne gangen.

Med tapet har Chicago bare sanket 23 poeng på sine 30 kamper og det ligger nest sist i Central-divisjon i Western Conference. Laget har 10 poeng til en plass i sluttspillet. Vegas Knights holder en wild card-plass med 33 poeng.

(©NTB)