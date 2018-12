O'Sullivan med vellykket operasjon, håper å rekke VM

ntb_sport

Det skriver Norges Håndballforbund i en pressemelding fredag.

Tyskland-proffen fikk skaden i 28-29-tapet hjemme mot Göppingen sist torsdag. Magdeburgs trener Bennet Wiegert fryktet at Magdeburg-kapteinen ville være ute i flere måneder, men det viser seg at skaden ikke var så alvorlig.

− De har rensket opp litt i kneet. Rehabiliteringstiden på en slik operasjon er omtrent som når man fjerner en liten bit av menisken. Vi snakker om to til fire uker. Vi håper på at det vil være snakk om det korteste perspektivet innenfor dette spennet, og at han er tilbake i trening om to-tre uker, sa landslagslege Thomas Torgalsen fredag ettermiddag.

O'Sullivan hadde slitt med kneproblemer i to uker før forrige torsdags bundesligakamp. Han måtte spille med bandasje.

Norges første kamp i VM er mot Tunisia 11. januar. Christian Berges menn skal også møte Saudi-Arabia, Østerrike, Chile og Danmark i gruppespillet. I 2017 tok det norske laget VM-sølv.

