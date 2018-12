Dortmund forsvarte sin ubeseirede rekke i Bundesliga

ntb_sport

Bayern München har en tøff oppgave foran seg med å hente inn Borussia Dortmunds ni poengs ledelse, etter den svake starten på sesongen.

Bayerns trener Niko Kovac har vært i hardt vær etter de skuffende resultatene, men Bayern-spilleren Robert Lewandowski har imidlertid forsvart den nye treneren og sagt at Kovac ikke kan klandres alene for de svake resultatene. At flere spillere har vært ute med skader har heller ikke hjulpet noe særlig for München-laget.

Til tross for de varierende resultatene har derimot Lewandowski holdt høyt nivå og fortsatt der fjorårets gode sesong slapp. Han har allerede scoret 14 mål så langt i sesongen. I lørdagens møte Nürnberg noterte polakken for ytterligere to scoringer.

Lewandowski-dobbel

Kampens første scoring kom allerede etter ni minutter, da Joshua Kimmichs skudd gikk i tverrliggeren og returen havnet i beina på Lewandowski. Polakken satte ballen enkelt forbi Nürnbergs keeper Fabian Bredlow, og sendte hjemmelaget opp i føringen på Allianz Arena.

Vertene økte sin ledelse til 2-0 da Lewandowski nok en gang satte ballen i nettmaskene. Denne gang kom scoringen etter et hjørnespark.

Etter hvilen pyntet Franck Ribéry på resultatet og satte inn 3-0 til Bayern, som ble det endelige resultatet. Dermed tok Bayern tre viktige poeng i jakten på å hente i serielederne.

Jarstein holdt nullen

Borussia Dortmund gjestet Gelsenkirchen og Schalke. Gjestene tok ledelsen etter kun sju minutter, da Thomas Delaney headet ballen i mål etter flott spill fra Marco Reus. Etter pause utlignet hjemmelaget på straffespark. Daniel Caligiuri var sikker fra straffemerket og satte ballen ned i høyre hjørne.

Differansen mellom Bayern og Dortmund forble likevel den samme etter lørdagens kamper, ettersom gultrøyene også sikret seieren i sin kamp. Raphaël Guerreiro spilte igjennom Jadon Sancho, som satte ballen pent forbi Schalkes siste skanse Roman Bürki i andre omgang. Hjemmelaget maktet aldri å sette inn utligningen, og kampen endte 2-1 i serieledernes favør.

I de øvrige kampene i Bundesliga lørdag vant Freiburg 3-0 over RB Leipzig, Wolfsburg spilte uavgjort mot Hoffenheim og Bayer Leverkusen vant til slutt 1-0 over Augsburg.

Rune Almenning Jarstein holdt nullen da Hertha Berlin dro i land seieren med 1-0 over Eintracht Frankfurt. Kampens eneste scoring kom like før pause ved Marko Grujic.

