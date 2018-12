Fotball-VM 2019: Tøff VM-gruppe for Sjögrens jenter

ntb_sport

Det ble klart da trekningen ble foretatt i Paris lørdag.

Før trekningen fant sted sa Norges landslagstrener Martin Sjögren til NRK at han kunne tenke seg å unngå Frankrike i åpningskampen, da han ønsket et par dager ekstra til å forberede seg. Det ønsket fikk han oppfylt, men ble likevel trukket mot VM-vertene fra nivå en.

Men Norge møter tøff motstand når verdensmesterskapet braker løs. I tillegg til VM-vertene, ble Nigeria trukket fra nivå fire. De vant nylig det afrikanske mesterskapet.

Fra nivå tre havnet Sør-Korea i samme gruppe som de norske jentene. Sør Korea er rangert på plassen bak Norge på verdensrankingen, det vil si plass nummer 14.

Fotball-VM for kvinner spilles mellom 7. juni og 7. juli. Norge åpner mot Nigeria 8. juni.

Slik ble gruppene trukket:

Gruppe A: Frankrike (vertsland), Norge, Sør-Korea og Nigeria.

Gruppe B: Tyskland, Spania, Kina og Sør-Afrika.

Gruppe C: Australia, Brasil, Italia og Jamaica.

Gruppe D: England, Skottland, Japan og Argentina

Gruppe E: Canada, Nederland, New Zealand og Kamerun.

Gruppe F: USA, Sverige, Thailand og Chile.

Norge var seedet på nivå to etter at de beholdt 13.-plassen på sist FIFA-ranking for kvinner.

Norge har tapt begge sine kamper etter at VM-plassen ble sikret i november og ville falt til tredje seedingsnivå om noen av de andre VM-klare nasjonene gikk forbi på rankingen, men verken Sør-Korea eller Kina bedret sin poengscore på årets siste ranking som ble offentliggjort fredag.

13.-plass på rankingen holdt til nivå to fordi en av nasjonene som er foran på listen (Nord-Korea) ikke er kvalifisert for VM.

