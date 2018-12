Sevilla tapte viktige La Liga-poeng i sluttminuttet

ntb_sport

Det er meget jevnt i toppen av La Liga, og tre lag står med like mange poeng. Barcelona har en kamp mindre spilt og møter Espanyol senere lørdag. Med seier vil Catalonia-laget innta tabelltoppen med tre poeng ned til Sevilla og Atlético Madrid.

Sevilla hadde muligheten til å innta ledelsen med seier mot Valencia borte, men gjestene rotet bort seieren like før slutt. Sevilla tok ledelsen cirka ti minutter ut i annen omgang, da Pablo Sarabia satte ballen i nettmaskene. I det 90. minuttet kom utligningen for hjemmelaget. Mouctar Diakhaby headet ballen i mål og sikret ett viktig poeng til vertene.

Atlético Madrid fortsatte på sitt vinnerspor og tok nok en målrik seier hjemme mot Alaves. Nikola Kalinic sendte hjemmelaget opp i ledelsen etter 25 minutter etter flott spill fra Santiago Arias. Antoine Griezmann økte vertenes ledelse etter hvilen, før Rodri pyntet på resultatet.

Med 3-0 sikret Atlectico tre svært viktig poeng i toppen, og la press på Barcelona.

I den øvrige kampen mellom Villarreal og Celta Vigo vant gjestene 3-2 på Estádio de la Cerámica. Brais Mendez scoret kampens første mål like før pause for Celta Vigo. Gjestene satte ytterligere to scoringer på kort tid ti minutter ut i annen omgang, først ved Okay Yokuslu, før Maxi Gómez satte inn 3-0. Hjemmelaget la inn nådestøtet og scoret to ganger i kampens ti siste minutter. Carlos Bacca reduserte til 3-1, før han satte inn nok en scoring og reduserte til 3-2.

