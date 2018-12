ntb_sport

Tottenham tok tilbake tredjeplassen i Premier League etter seieren mot Leicester lørdag. Chelsea hadde hatt den til låns etter sin kruttsterke seier mot Manchester City tidligere lørdag, men Spurs tok den tilbake ved første anledning.

Gjestene fra London hadde tirsdagens mesterligakamp mot Barcelona i bakhodet og lot lagets toppscorer Harry Kane starte på benken. Dermed måtte andre spillere stå fram, og den rollen tok Son Heung-min.

I første omgang sendte han Tottenham i føringen med et lite kunstverk av en scoring. Etter pause serverte han Dele Alli da gjestene doblet ledelsen.

Leicester måtte også klare seg uten sin toppscorer, Jamie Vardy.

Målscorer

Det var Leicester som startet best, men gjestene fra London kom seg gradvis inn i kampen utover omgangen. Da omgangen var over var Tottenham i føringen takket være Sons tredje scoring for sesongen.

Scoringen kom minuttet før halvspilt kamp. Son Heung-min mottok ballen på kanten utenfor sekstenmeteren og dro seg innover. Deretter smalt han ballen i lengste hjørne, uttakbart for hjemmelagets danske keeper, Kasper Schmeichel.

Servitør

Annen omgang var 13 minutter gammel da samme mann tok på seg servitørrollen. Tottenham kom tre mot to, og Son fikk ballen på venstresiden. Sørkoreaneren stilte inn pasningsfoten perfekt mot Alli som sto ved mottatt stolpe. Engelskmannen hadde få problemer med å stupheade ballen i mål.

Leicester trykket på for redusering og skapte sjanser utover omgangen, men det virket som Tottenham hadde kampen under kontroll.

Kvarteret før slutt satte Tottenham inn Kane, uten at det førte til endringer på måltavla. Kampen ebbet ut med 2-0-seier til gjestene.

Neste runde tar Tottenham imot Burnley, men før det venter en viktig mesterligakamp mot Barcelona tirsdag. Leicester tar neste helg turen London for å møte Alexander Sørloths Crystal Palace.

(©NTB)