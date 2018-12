Brutal EM-avslutning venter Norge

ntb_sport

Tirsdag møter Norge Nederland i en svært viktig kamp. Den avsluttes cirka 22.30. Så skal laget i aksjon igjen allerede 15.45 onsdag. Da venter Spania.

Vinner Norge begge, og får hjelp med andre resultater, kan det bli semifinale i Paris fredag.

Flere håndballkjennere mener avslutningen på hovedrunden er svært ugunstig.

– Dette er ikke bra. Arrangøren ønsker to kamper hver dag, og da blir det slik, men jeg synes det er rart. Nå har opplegget ligget der siden i sommer. Det er prestasjonen i puljespillet (Norge ble bare nummer tre) som styrer de videre kampene, sier TV2s håndballekspert Bent Svele til NTB.

Beintøft

I den andre hovedrunden-puljen ble kamper utsatt på grunn frykt for demonstrasjoner i Nantes. Det gjør at EM-favoritten Russland skal spille tre kamper på fire dager. To av disse går i løpet av 24 timer.

Det er en styrkeprøve som russerne absolutt ikke setter pris på.

Norge er det laget i hovedrunden som får minst restitusjonstid mellom to kamper.

Det har gått en debatt om belastningen for håndballspillere i mesterskap. Løsningen med to kamper for et lag på godt under et døgn, gjør at den blusser opp igjen.

Dette er de to siste kampdagene i EM for Norges pulje:

Tirsdag: Spania–Romania 18.00, Nederland–Norge 21.00.

Onsdag: Spania–Norge 15.45, Ungarn–Romania 18.00, Nederland–Tyskland 21.00.

