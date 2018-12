EM-drama på gang for Reistad

ntb_sport

Onsdag følger hun trolig Nederland-Tyskland fra spillerhotellet og ser kanskje at Norges EM-skjebne blir avgjort. Det kan være at kampens siste avslutning bestemmer om de norske jentene slås ut eller ikke.

– Jeg har tenkt litt på hvordan dette (mesterskap) skulle bli tidligere, men dette er et hakk opp fra Champions League (med Vipers Kristiansand), seriøsiteten og hvor mye hver kamp betyr, sier Reistad til NTB.

Marginene vil hun kjenne ytterligere på tirsdag og onsdag. Norges hovedrundegruppe kan faktisk ende med at fem av seks lag har seks poeng etter siste kamp.

Det har aldri skjedd siden EM ble innført i 1994.

I så fall vil målforskjellen avgjøre. Det er også andre tabell-utfall som gjør at lag vil måtte skilles på innbyrdes oppgjør og målforskjell.

Bare vinne

En ting er klar for Norge: Kun seier over Nederland (tirsdag) og Spania (onsdag) gjør at sjansen til semifinale lever.

Alle håndballeksperter peker på at Reistad etter hvert tar plass i verdenseliten om hun unngår alvorlige skader.

– Jeg var veldig nervøs og sikkert litt «starstrucked», men det gikk veldig bra. De andre spillerne var veldig åpne og utadvendte, sier hun om sitt første møte med landslaget.

I EM deler hun rom med Marta Tomac, lagvenninne fra Vipers.

Reistad har med sin fysikk, lang og likevel meget rask, forutsetninger mange misunner henne.

I høst fikk hun smaken på mesterligaen i Vipers. Uttaket til EM var ikke så overraskende.

