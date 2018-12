Haga melder seg på i kampen om ankeretappen

ntb_sport

– Jeg er forberedt på å gå sisteetappen om muligheten skulle dukke opp, men ikke denne helgen når formen er som den er. Jeg tenker at dette var den riktige lagoppstillingen, sa Haga etter søndagens stafettseier i verdenscupen på Beitostølen.

Der gikk Haga tredjeetappen, mens Ingvild Flugstad Østberg gikk ankeretappen.

Haga er innstilt på at også hun kan gå den siste etappen om det skulle ligge til rette for det.

– Ja, jeg er offensiv med tanke på det, jeg. Jeg liker å skøyte en 5-kilometer, og jeg føler at jeg har en ålreit spurt, men det har også Ingvild, Heidi (Weng) og flere andre aktuelle. Dette handler mye om form. Jeg synes ikke at man skal se seg blind på spurtegenskaper heller. Mye blir avgjort før spurten også.

Jentegreie

– Det er få som er så offensive som deg?

– Det er typisk jentegreie, og jeg synes det er en uting, sa Haga og lo.

– Ingvild ville helst ikke gå den etappen hun ble satt opp på?

– Hun er litt beskjeden på egne vegne, og vi prøvde bare å backe henne opp. Vi støtter hverandre i tykt og tynt, og alle gjør så godt de kan. Det er vi helt trygge på.

Heidi Weng gikk førsteetappen søndag, men også hun er kapabel til å gå en sisteetappe. Det viste hun da Bjørgen var borte i en sesong grunnet mammapermisjon.

– Ja, jeg har gått sisteetapper før jeg, og hvis jeg hadde vært i like god form som før, så hadde jeg hatt lyst til å gå sisteetappen. Men når du er mer usikker, er det best å holde seg til det trygge.

Tiden vil vise

I slutten av januar er det ny verdenscupstafett i Ulricehamn i Sverige. Deretter skal det kjempes om medaljer i VM i Seefeld.

– Vi kan sette sammen laget på mange måter. Ingvild kan gå alt, og Heidi kan gå den siste. Det kan også Ragnhild. Andre jenter, som Astrid (Uhrenholdt Jacobsen), kan også melde seg på. Det er ingenting som er gitt med tanke på VM, sa Therese Johaug.

Johaug er også nevnt som en mulig ankerkvinne, men selv mener hun at spurtegenskapene ikke holder helt mål til det.

– Det er ingen tvil om at jeg passer best på en andre- eller tredjeetappe. Alle ledd er like viktig i en stafett. Det står ikke bare på sisteetappen, sa hun.

(©NTB)