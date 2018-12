Lundby-trener: – Vi er sulteforet på konkurranse

ntb_sport

Mildværet i Mellom-Europa gjorde det umulig for arrangørene i Neustadt å avvikle helgens planlagte verdenscuprenn for kvinner og menn. Dermed ble det en ufrivillig pause for Maren Lundby og kollegene.

Fire norske hoppere får muligheten når verdens beste kvinnelige skihoppere forflytter seg til franske Premanon kommende helg. Umeritterte Ingebjørg Bråten får fornyet tillit på verdenscuplaget.

Med seg får stortalentet fra Etnedal i Valdres de faste innslagene Maren Lundby, Silje Opseth og Anna Odine Strøm.

– Bakken i Premanon er ny i WC-sirkuset. Den har en bakkestørrelse på 90 meter, og er med det den minste bakken på kalenderen. Jentene forbereder seg med to-tre hoppøkter denne uka før avreise. Vi er sulteforet på konkurranse etter avlysningen i Titisee-Neustadt sist helg. Vi skal søke å bruke energien hensiktsmessig i Frankrike, og vi stiller med fire jenter som er klare til å prestere, sier landslagssjef Christian Meyer.

Ingebjørg Bråten satte personlig bestenotering med 17.-plass i storbakken på Lillehammer i begynnelsen av desember.

– Debuten på Lillehammer gikk over alle forventninger. Det kom som et sjokk for meg at jeg hevdet meg blant de 30 beste. Det var veldig nervepirrende, men også morsomt å få testet nivået mitt mot de aller beste. Jeg håper å hoppe enda bedre i Frankrike, og målet er å komme med i annen omgang og sikre flere verdenscuppoeng, sier Etnedal-hopperen.

Den mannlige verdenscuphopperne samles på sin side i sveitsiske Engelberg kommende helg etter den ufrivillige pausen. Robert Johansson & co. har ladet opp med samling på hjemmebane i Vikersund.

