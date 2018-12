Manchester-klubbene venter spent på UEFA-svar om pengebruk

ntb_sport

Det kan få stor betydning for maktbalansen blant Manchester-klubbene når Det europeiske fotballforbundet (UEFA) fatter sin beslutning i saken om Financial Fair Play (FFP) mot Manchester City.

UEFA-president Aleksander Ceferin har lovet at det «meget snart» kommer en avgjørelse mot City, som etterforskes for bevisst å ha blåst opp verdien av sponsoravtaler for å holde seg innenfor FFP-reglementet.

Hos byrival Manchester United ser manager José Mourinho fram mot avgjørelsen.

Straffes City ved å bli utestengt fra mesterligaen, kan det bety større sjanse for å delta i den gjeveste turneringen for Mourinhos menn.

Snakkesalig

Portugiseren tør imidlertid ikke å spå når Manchester United igjen vil være en kandidat til å hevde seg i tittelkampen i engelsk fotball.

– Jeg vet ikke når. Det avhenger av vår egen utvikling, men også av andres utvikling. Hvis lagene over oss fortsetter i samme retning, og hvis deres ambisjoner og investeringer fortsetter, så er det én ting. En annen ting er hvis de stopper, eller blir stoppet av de finansielle fair play-reglene, sier Mourinho ifølge AFP.

– Det vil gjøre avstanden opp til dem mindre, fortsetter han uten direkte å nevne Manchester City.

Siden han ble ansatt i Manchester United har klubben brukt rundt 379 millioner pund på nye spillere. I samme periode har City brukt rundt 527 millioner pund.

UEFA-hjelp

Ifølge lekkede dokumenter fra Football Leaks hjalp Gianni Infantino både Manchester City og Paris Saint-Germain med å omgå FFP-reglene i 2014 i sin tid som generalsekretær i UEFA. Infantino er nå president i Det internasjonale fotballforbundet (FIFA).

De økonomiske reglene setter rammer for klubbenes forbruk for å sikre fair play og å unngå at budsjett og pengebruk eskalerer. Det skal sørge for at klubber unngår bunnløs gjeld og konkurs.

I grove trekk handler det om at klubbene ikke må bruke mer penger enn de tjener. Og det er strenge grenser for hvor stort et underskudd må være over en flerårig periode.

Bak PSG og City har steinrike eiere fra henholdsvis Qatar og Abu Dhabi. På tross av at klubbene, ifølge de lekkede dokumentene, har brukt uregelmessige økonomiske midler for å øke budsjettene, slapp de unna med bøter i 2014.

Klubbene måtte den gang betale om lag 490 millioner kroner, og unngikk å bli utestengt fra store europeiske turneringer.

– Blir ikke utestengt

Men nettopp dét kan bli konsekvensen når UEFA snart kommer med sin avgjørelse. City-trener Pep Guardiola frykter imidlertid ikke at spillerne hans må se mesterligaen på TV i framtiden.

– Vi blir ikke utestengt. Det er hva jeg tror, fordi jeg stoler på det styrelederen og direktøren min har fortalt meg. Men hvis det skjer, for det er UEFAs beslutning, må vi akseptere det og komme oss videre, sier han ifølge AFP.

Klubber som Galatasaray og Røde Stjerne har tidligere blitt utestengt fra spill i Europa etter å ha brutt FFP- reglementet.

