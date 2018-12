Borussia Dortmunds B-lag sikret gruppeseier

ntb_sport

Atlético Madrid greide nemlig ikke å vinne bortekampen mot Brugge og endte etter 0-0-kampen bak Borussia Dortmund på innbyrdes oppgjør takket være 0-4-smellen i Tyskland tidligere i høst.

Både Atlético og Borussia var klar for cupspillet før tirsdagens kamper, mens Brugge var sikret tredjeplassen som gir europaligaspill. Derfor valgte den tyske klubbens trener Lucien Favre å bytte ut ni av spillerne som startet lokaloppgjøret mot Schalke (2-1-seier) sist helg.

Sju spillere slapp å være med til fyrstedømmet, men reservene gjorde jobben. Raphaël Guerreiro scoret begge målene som ga lagets fjerde seier i gruppespillet.

– Kampen sett under ett var det en fortjent seier, og enda deiligere er det at vi vant gruppen. Vi håpet at Atlético skulle avgi poeng i dag, sa kaptein for dagen Mario Götze.

I Belgia innledet Atlético Madrid kampen sterkt og kom til gode sjanser ved Thomas Partey og Antoine Griezmann, men laget sluknet og greide ikke å sette vertene under press i annen omgang.,

– Jeg har likevel en god følelse. Vi er videre, og det var målet vårt. Nå må vi prøve å bli bedre til cupspillet startet, sa Atlético-trener Diego Simeone.

Som gruppevinner kan Borussia Dortmund håpe på en gunstigere trekning mandag. Laget kan for eksempel ikke møte Real Madrid, Barcelona eller Paris Saint-Germain. Bayern München eller Schalke blir heller ikke opponenter i åttedelsfinalen, da lag fra samme land holdes fra hverandre i den første cuprunden.

