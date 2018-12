Brækhus åpner skole i Uganda

ntb_sport

Denne uken setter hun kursen fra den amerikanske solkysten til Uganda i Øst-Afrika.

Der skal Brækhus sammen med andre representanter fra den veldedige stiftelsen Bring Children From Streets åpne en skole for barn fra slumområdene i hovedstaden Kampala.

– Det gleder jeg meg enormt til. Boksing har tatt all tiden min, men nå skal jeg endelig få gjort noen andre prosjekter. Og dette blir helt fantastisk, sier Brækhus til NTB før avreise.

Engasjert

Høsten 2014 ble hun overrasket med en gavesjekk på 1 million kroner til organisasjonen som jobber for å bedre forholdene for barn i Uganda. Siden den gang har Brækhus & co. støtt på visse problemer, men nå er den videregående skolen omsider klar for åpning.

– Det er tøffe arbeidsforhold der nede og mange hindre man må over. Ett av dem er korrupsjon, og vi har vært opptatt av å holde stien vår ren. Så det har tatt lengre tid enn ventet. Men nå er skolen ferdig, og vi skal åpne den 15. desember (lørdag).

Brækhus blir svært engasjert når hun snakker om prosjektet.

– Det er en videregående skole for både jenter og gutter. Den ligger litt utenfor hovedstaden, i trygge og idylliske omgivelser. Den er tiltenkt barn fra slummen i Kampala, som får en sjanse til å ta en utdannelse, i tillegg til at det også kommer inn noen barn fra andre områder. Det blir nok stor fest der nede under åpningen, smiler hun.

Gir håp til slumbarn

Initiativtakeren til Bring Children From Streets' norske avdeling er norsk-uganderen Richard Kiwanuka. Han og Brækhus møttes under boksetrening i Bergen for over ti år siden og har siden blitt nære venner og samarbeidspartnere.

– Richard driver organisasjonen, og han har fått på plass mange fantastiske sponsorer. Han kom til Norge som flyktning fra Uganda som ungdom etter at hele familien hans var blitt utryddet. Og han fant «sin vei» gjennom boksingen, og det var der vi traff hverandre, sier Brækhus om vennen.

Selv synes hun det er fantastisk å få brukt sin status som verdensmester i boksing til å drive veldedig arbeid.

– Det er jo noe av det beste. Når jeg drar fra Uganda igjen, så vil den skolen fortsatt stå der. Og erfaringen fra tidligere er at de som utdanner seg og går videre og tar universitetsutdannelse, de kommer tilbake til slummen og hjelper dem som er der opp og fram. Så det blir en positiv sirkel. Det er en fantastisk prosess å være med på.

