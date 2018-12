Galatasaray videre til europaligaen

ntb_sport

Porto og Schalke hadde allerede sikret seg videre avansement i mesterligaen foran siste runde i gruppespillet, men ubeseirede Porto satte punktum for en sterk mesterligahøst med sin femte seier og tok hele 16 poeng av 18 mulige.

– Vi ville tangere vår beste poengsum fra mesterligaens gruppespill, og vi er stolte av å ha skrevet historie, sa målscorer Sergio Oliveira.

Galatasaray og Lokomotiv Moskva, med henholdsvis 4 og 3 poeng i gruppe D, hadde mest å spille for da de kjempet om plassen i europaligaens cupspill.

Galatasaray med Linnes på benken tok imot Porto hjemme i Istanbul. Etter kun ti minutter oppsto det dramatikk da hjemmelaget var svært nær å ta ledelsen etter et frispark.

Mye fram og tilbake foran mål og flere returer resulterte i at et skudd traff armen på en Porto-spiller innenfor 16-meteren. Galatasaray ropte på straffe, men etter dialog mellom dommer og assistent ble situasjonen avblåst for offside i forkant av skuddet.

Straffedrama

I stedet var det Porto som tok ledelsen like etter kvarteret spilt, da Felipe headet et frispark i mål bak Galatasarays siste skanse Fernando Muslera.

Gjestene doblet ledelsen fem minutter før pause, da dommer Aleksej Kulbakov ga gjestene et relativt billig straffespark. Moussa Marega var sikker fra 11-meteren og sørget for 2-0. Kun fire minutter senere fikk også hjemmelaget straffespark etter en lignende situasjon. Sofiane Feghouli reduserte for vertene da han satte ballen til venstre for keeper i mål.

Etter hvilen økte Porto sin ledelse til 3-1 ved Sérgio Oliveira, før Eren Derdiyok skled inn reduseringen for hjemmelaget. Ett minutt etter reduseringen fikk Galatasaray nok et straffespark, men Feghouli skjøt ballen rett i det horisontale metallet.

Sen Schalke-seier

Med tap ville Galatasaray mistet avansement til europaligaens cupspill dersom Lokomotiv Moskva hadde vunnet borte mot gruppetoer Schalke.

I Gelsenkirchen sto det 0-0 i 90 minutter, men da var det Schalke som scoret. Alessandro Schöpf ble matchvinner etter dårlig keeperspill av Guilherme i Lokomotiv-buret. Dermed kunne Galatasaray juble for tredjeplass.

– Vanligvis er jeg ikke blid etter et tap, men prestasjonen i dag ga oss positive tegn. Guttene hadde fortjent minst uavgjort, sa Galatasaray-trener Fatih Terim.

Martin Linnes, som startet alle de fem første kampene i mesterligaens gruppespill, satt tirsdag på benken hele kampen.

