Lindvik får verdenscupsjanse, gambler med hoppukebillett

Lindvik vant begge kontinentalcuprennene på Lillehammer i helgen og dokumenterte solid form.

– Lindvik har prestert veldig bra under COC-helgen på Lillehammer med to seirer på rad. Derfor får han sjansen i Engelberg, sier landslagssjef Stöckl.

Han vedgår samtidig at beslutningen om å sende Frogner-gutten til Sveits kan få konsekvenser.

Sammenlagtlederen etter sesongens fire første renn i kontinentalcupen sikrer nemlig sin nasjon en ekstra kvoteplass i verdenscupen. Etter de to innledende rennene på Lillehammer sitter naturlig nok Lindvik i førersetet.

Kommende helg er det nye kontinentalcuprenn i finske Ruka. Deretter deles kvoteplassen til hoppuka ut. Lindvik får nå ikke sjansen til å sanke flere poeng.

Tar sjansen

Stöckl bekrefter at den avveiningen er tatt med i betraktningen.

– Ja, vi tar sjansen på å miste kvoteplassen, men vi tror det er greit for Lindvik å konkurrere i World Cup før hoppuka starter. Dersom vi ikke sikrer kvoteplassen, så må vi ta et valg etter Engelberg om hvilke seks utøvere som skal til hoppuka, sier østerrikeren.

Daniel-André Tande blir på sin side hjemme når verdenscupen fortsetter i Engelberg kommende helg. Kongsberg-hopperen har slitt innledningsvis i sesongen og skal trene på norsk jord i håp om å finne formen til hoppuka.

– Daniel blir hjemme for å trene. Han viser noen hopp på øverste nivå, men er ikke konstant nok i prestasjonene. Han sier selv at han fikk noen svar under samlingen i Vikersund, men står fortsatt med en del spørsmål, sier landslagssjef Stöckl.

Kan rekke hoppuka

Han mener det er grunn til å tro at Tande kan rekke å komme i form til den tysk-østerrikske hoppuka.

– Dersom Daniel får utnyttet den treningsperioden han nå får som følge av at han står over i Engelberg, så tror jeg han kan være i form til hoppuka, sier Stöckl.

Andreas Stjernen er også tilbake i verdenscupen etter en treningsperiode på hjemmebane. Trønderen deltok i åpningsrennene i finske Ruka i slutten av forrige måned, men har siden prioritert trening.

– Stjernen har løftet seg betydelig. Det var et viktig grep for han å stå over Russland-turen og trene hjemme. Teknikken hans er mye bedre nå, sier Stöckl.

