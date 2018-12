Spanske La Liga legger USA-planer på is

ntb_sport

Planene om et møte mellom Girona og Barcelona på den andre siden av Atlanteren 26. januar blir ikke noe av, men La Liga ønsker fortsatt å arrangere en kamp i utlandet.

Barcelona trekker seg fordi ikke alle interessenter er enige. Klubbstyret sier de fortsatt støtter opp om ideen, men legger til at «prosjektet vil ikke være vellykket med mindre alle de involverte kommer fram til en enighet». Dermed velger ledelsen for La Liga å legge prosjektet på is inntil videre.

– Fra starten har vi sagt at det er frivillig å delta i en kamp i utlandet. Dersom FC Barcelona ikke ønsker å delta, kan ikke den planlagte kampen spilles på den planlagte datoen, heter det i en uttalelse fra serieorganisasjonen.

Forbundet må godkjenne

For å kunne spille i utlandet må La Liga ha godkjennelse fra det spanske fotballforbundet, som foreløpig verken har sagt ja eller nei. La Liga har gått til retten i et forsøk på å få forbundets velsignelse, og en avgjørelse fra domstolen var ventet denne uken.

– La Liga vil fortsette prosessen så en offisiell seriekamp kan spilles utenfor Spania. Vi er overbevist om at forbundet ikke opptrer i tråd med loven, heter det i en uttalelse.

– Vi beklager å måtte skuffe fans i USA, og vil jobbe for å få avviklet en offisiell La Liga-kamp i USA så raskt som mulig, slik som amerikanske toppserier spiller kamper i utlandet, heter det fra La Liga, som ser USA som et viktig marked for internasjonal ekspansjon i konkurranse med engelsk toppfotball.

Regler og rettigheter

Det spanske fotballforbundet har uttrykt bekymring for at en kamp i utlandet kan være i strid med internasjonale regler og kan bryte med avtaler som er inngått om TV-rettigheter.

Også det europeiske fotballforbundet UEFA og søramerikanske CONCACAF må godkjenne kampen. FIFA har nylig stilt seg negativ til ideen, men La Liga trenger ikke det internasjonale fotballforbundets velsignelse i denne saken.

