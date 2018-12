3-3 og to røde kort da Bayern ble gruppevinner

ntb_sport

Bayern ble gruppevinner med sine 14 poeng mot Ajax' tolv. Underveis i onsdagens kamp byttet lagene på å være i førersetet.

– I kveld ble vi vitne til en sensasjonell kamp, og publikum fikk valuta for pengene. Vi skulle ha stengt igjen og fått med oss seieren, men Ajax er også et veldig godt lag, sa Bayern-trener Niko Kovac.

Robert Lewandowski sendte Bayern foran etter et snaut kvarter. Han burde også ha doblet ledelsen etter 26 minutter, men det var den siste halvtimen at oppgjøret nærmest gikk over styr. Da kom det fem mål og rødt kort til begge lag.

Dusan Tadic utlignet til 1-1 med innsiden av foten i det 61. minutt. Kort tid etter ble hjemmelagets Maximilian Wöber utvist for en heftig takling på Leon Goretzka. Han var for sent ute og stemplet Bayern-spilleren i ankelen.

To sene straffer

Åtte minutter senere ble også gjestene redusert til ti mann. Thomas Müller ble straffet for å ha et for høyt spark da han forsøkte å ta ned ballen. Han traff i stedet en motstander i hodet.

Ajax ville med seier vinne gruppen. Den syntes å være innenfor rekkevidde da Tadic gjorde 2-1 fra straffemerket etter 82 minutter, men Champions League-dramaet var på ingen måte over i den nederlandske hovedstaden.

Overtidsmål

Noen minutter senere var det Bayerns tur til å få straffe. Den satte Lewandowski sikkert, og i siste ordinære spilleminutt ga innbytter Kingsley Coman Bayern 3-2. Det så ut til å bli vinnermålet.

Slik gikk det ikke. Hele sju minutter på overtid kriget Nicolás Tagliafico inn 3-3.

I den andre kampen vant Benfica 1-0 over greske AEK hjemme i Lisboa. Resultatet hadde ingen praksis betydning. De portugisiske vertene var allerede klare for europaligaspill over nyttår.

