Northugs farvel kunne ha kommet for flere år siden

Onsdag snakket Northug om hvordan han følte seg etter den voldsomme VM-oppturen i Falun i 2015. Da hadde han slått kraftig tilbake etter den mye omtalte promillekjøringen året før, og han var blitt VM-konge med solid margin etter å ha vunnet gull på både sprint, lagsprint, stafett og femmil.

– Ja, da var jeg nok veldig sikker på at det var over, for jeg så ikke noe mål og mening i å gå mer. Jeg fant ikke noe som drev meg sportslig, sa Northug.

Forpliktelsene til hovedsponsoren Coop ble avgjørende for at han fortsatte.

– Jeg følte nok kanskje at det var det at jeg sto alene med privatlag og følte at jeg måtte «tilbake i ringene» på grunn av den avtalen jeg hadde, sa han.

Fortsatte etter bilulykken

Ganske nøyaktig et år før Falun-triumfene gikk det meste galt under OL i Sotsji. 10.-plass, 16.-plass og 18.-plass i de individuelle, samt to svært sure 4.-plasser i lagkonkurransene, gjorde at Northug vurderte om det var verdt å fortsette.

Bilulykken i mai 2014 ble vendepunktet. Etter den ble Northug sulten på å vise at han kunne komme tilbake. Og det klarte han til fulle.

Huleboer

For å finne den første gangen Northug virkelig vurderte å gi seg, må vi tilbake til tiden etter ski-VM på hjemmebane i 2011.

Mesterskapet på hjemmebane hadde vært et mål så lenge, og Northug hadde ofret så mye, at han rett og slett ikke visste hva han skulle gjøre etter at VM var over og han hadde tatt tre gull og to sølv.

«Ski-VM var over. Og noe i meg var forandret. Det var som om jeg hadde kommet ut av en snøhule etter sju år. Den sulten som alltid hadde vært der, som jeg hadde våknet med hver dag siden jeg var liten gutt, var borte. Det handlet ikke lenger om liv og død, det handlet om å ha det behagelig. Jeg trente fortsatt, men ikke som før», forteller Northug i biografien han ga ut i oktober.

Onsdag fortalte han at det i stor grad var brødrene Tomas og Evens skisatsing som inspirerte ham til å fortsette karrieren.

Utelukker comeback

Det er ingen tvil om at han fortsatte å vinne også etter Oslo-VM, men de tre årene siden Falun-mesterskapet har han imidlertid ikke innfridd sportslig.

Northug svarer «både ja og nei» på om han skulle ønske at han hadde stanset karrieren tidligere.

– Kanskje. Det året her, på et nytt lag, har vært artig, og jeg kommer ikke til å glemme det. Så kan man jo spørre seg … det kunne vært over mye tidligere også, fastslår han.

Nå er det definitivt over. Northug utelukker fullstendig et comeback på toppnivå.

– Nei, det er helt sikkert, smilte den abdiserte skikongen.

