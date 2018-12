Northugs trener så ikke avgjørelsen komme

ntb_sport

Til NTB sier Monsen at han søndag snakket med Northug på telefon. Da var ikke treningen gjennomført som planlagt på lørdag, og Northug hadde sagt at han fikk se hvordan den planlagte treningen tirsdag gikk med tanke på rennene i Östersund.

Den reserverte holdningen skapte mistanke hos Monsen.

– Dette så ikke jeg komme før jeg fikk mistanke om at ikke alt var som det skulle da vi snakket sammen søndag. En sånn reservert holdning er første gang jeg har opplevd hos Petter. Da fikk jeg mistanke om at han kanskje ville stoppe.

Mandag ringte Northug til treneren og bekreftet at han legger opp.

Realt forsøk

Under pressekonferansen onsdag fortalte Northug at han har valgt å legge skiene på hylla. På spørsmål om hvorfor han ikke la opp i vår, sa Northug at han hadde motivasjon og lyst til å kjempe videre.

– Jeg var klar for å angripe jobben i vår, og derfor takket jeg ja til å være med. Jeg gjorde et forsøk, men det gikk ikke, sa en tydelig følelsesladd Northug på pressekonferansen.

Monsen mener skiløperen ga det et realt forsøk.

– Han har vært en fargeklatt til tider og løftet sporten. Han har mange gode sider. Han er en veldig blid og sosial type, som er trivelig å være sammen med. I mediene kan han jo operere i litt forskjellige roller, men som kamerat og utøver har han vært en berikelse, sier Monsen til NTB.

Vinnerskalle

Det treneren finner mest imponerende ved Northug, er hans evne til å tåle smerte over lang tid.

– Han har hatt en fantastisk karriere og er jo en skikkelig vinnertype som tar seg helt ut når han må. Han har jo det man kaller vinnerskalle, sier Monsen.

– Han har en evne til å tåle smerte og flykter ikke unna den. Han går i krigen, og det er det som er så imponerende. Han er ikke redd og finner aldri unnskyldninger når det er vondt.

