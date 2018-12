Svømme-VM: Hvas med ny juniorrekord

ntb_sport

18-åringen svømte semifinale på 100 meter butterfly i kortbane-VM på tiden 50.49. Det er ny personlig rekord for 18-åringen, og ny verdensrekord for juniorer. Tiden er også norsk rekord med 36 hundredeler.

– Fy f*en. Det hadde jeg aldri trodd, sier en glad Tomoe Zenimoto Hvas til SVT, i et intervju vist på NRK.

– Da jeg så opp på resultattavla tenkte jeg: «Er det virkelig sant»? Det er gøy 'ass!

Nordmannen havnet på en niendeplass i det sterke selskapet og havnet like utenfor finaleplass etter en femteplass i sitt heat med en tid, som var kun åtte hundredeler for svak. For å være blant de åtte i finalen krevdes en tid under 50.41.

Hvas kvalifiserte seg til semifinalen med tiden 51.04, som var den tolvte beste kvalifiseringstiden.

Zenimoto Hvas vendte etter 50 meter på 23,05 – og satte med det enda en norsk rekord i samme løp. Det er nemlig sju hundredeler bedre enn klubbkamerat i Bærumsvømmernes Niksja Stojkovskis rekord på 50 meter butterfly.

Nordmannen er førstemann, etter at junior-verdensrekorder ble innført i svømming, under tiden 50.53.

– Jeg er kjempeglad. Jeg har jobbet med oppgavene mine, og jeg fikk det skikkelig til i mitt første VM. Det er jeg veldig glad for, sa Hvas.

