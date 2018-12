FINA oppretter ny svømmeserie etter massiv kritikk

ntb_sport

Konkurranseformatet, som vil gå under navnet «FINA Champions Swim Series», byr på tre stevner fra mars til mai. Lanseringen skjer etter at forbundet nylig ble saksøkt av tre toppsvømmere for å utnytte sitt monopol. De mente FINA bevisst har jobbet for å få en privat svømmeserie til å mislykkes.

Nå kommer FINA selv med en turnering som minner om det den private serien hadde sett for seg.

– Ved å skape en ekstra turnering for eliten har FINA laget et skikkelig svømmeshow, sier forbundspresident Julio Maglione.

Planen er å invitere VM- og OL-vinnere sammen med verdensrekordholdere og andre topprangerte svømmere. Premiepotten blir på totalt 3,9 millioner dollar, som tilsvarer 33,4 millioner kroner. Det er nesten det dobbelte av det som blir delt ut under kortbane-VM i Kina i disse dager. Også der er FINA arrangør.

Det var ungarske Katinka Hosszu sammen med den amerikanske duoen Tom Shields og Michael Andrews som sist fredag saksøkte FINA. Tidligere i år lanserte privatligaen International Swimming League (ISL) en ny svømmeserie utenfor FINAs kontroll.

Svømmeforbundet reagerte ved å true med sanksjoner hvis svømmeprofilene stilte til start. Senere avlyste ISL sitt første stevne i Torino.

