Ronaldo etter tap i mesterligaen: – Det er nå moroa starter

Juventus var allerede sikret avansement før kampen mot Young Boys, men måtte vinne for å være garantert gruppeseieren. Sveitserne vant 2-1, og dermed kunne tabelltoppen glippe dersom Manchester United vant over Valencia i den andre kampen i gruppen.

Det klarte ikke United, som tapte 1-2 i Spania.

Juventus-stjernen Ronaldo henger ikke med hodet tross tapet, men sier derimot at det er nå det begynner å bli moro.

– Nå går vi inn i den beste fasen i mesterligaen. Det venter noen viktige kamper, og jeg har en god følelse. Jeg har stor tro på lagets potensial, sier Ronaldo til Juventus' nettsted.

Lagkameraten Emre Can slår fast at laget ikke manglet motivasjon i onsdagens oppgjør.

– Vi visste at det ville bli vanskelig, og det ble det. Det viktigste var at vi endte først i gruppa, men vi er ikke fornøyde med kampen, sier Can.

Juventus var i mesterligafinalen i 2017, men røk ut i kvartfinalen sist sesong mot Ronaldos daværende klubb Real Madrid. Ronaldo har vunnet mesterligaen de tre siste sesongene med den spanske klubben.

