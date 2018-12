Wierer vant på tung norsk dag i Hochfilzen

ntb_sport

Eckhoff var tilbake i verdenscupsirkuset etter å ha stått over åpningen i Slovenia på grunn av sykdom. Hun viste gode takter i sporet, men skjøt seg bort fra seierskampen med to bom på stående skyting.

Vant gjorde italienske Dorothea Wierer på 21.04,9, mens finske Kaisa Mäkäräinen (+0,6) og Jekaterina Jurlova-Percht fra Russland (+24,4) kom på plassene bak.

Eckhoff skjøt fullt hus på første skyting, og da gikk hun ut 1,1 sekund foran ledende Mäkäräinen. Den ledelsen overtok italienske Wierer kort tid etter da hun gikk ut 3,5 sekunder foran Eckhoff.

På stående skyting ble det imidlertid trøbbel for Eckhoff, som fikk to strafferunder og til slutt endte 1.04,9 minutter bak Wierer.

Vekket vonde minner

– Det var hardt. Jeg fikk tilbake dårlige minner fra standplassen her. Jeg er fornøyd med at det bare ble to bom, sa Eckhoff til NRK.

– Jeg er litt rusten, og så håper jeg det blir bedre enn dette framover, la hun til.

Ingrid Landmark Tandrevold bommet også to ganger på stående skyting og ble nummer 20.

Emilie Ågheim Kalkenberg (én bom) ble nummer 37, 1.37,9 bak vinneren, mens Marte Olsbu Røiseland bommet tre ganger på standplass og endte helt nede på 47.-plass, 1.51,7 bak.

Alle de norske jentene har samtidig kvalifisert seg for lørdagens jaktstart.

