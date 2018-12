FIS vil frata Luitz seieren etter bruk av oksygenmaske

ntb_sport

Luitz vant storslalåmrennet i Beaver Creek nylig, men i etterkant har han havnet i Det internasjonale skiforbundets (FIS) søkelys for å ha benyttet en oksygenmaske mellom omgangene.

Fredag opplyste FIS-generalsekretær Sarah Lewis at Det tyske skiforbundet er underrettet om at reglene tilsier at Luitz «diskvalifiseres fra rennet der forseelsen fant sted».

Mye tyder dermed på at seiersgrossisten Marcel Hirscher får seieren i Beaver Creek-rennet. Henrik Kristoffersen endte på fjerdeplass, men rykker opp til tredjeplass.

FIS-reglene er klare på at oksygenapparater ikke kan medbringes til arenaen og at «resultater oppnådd etter bruk av slikt utstyr av disse skal strykes».

Kjetil Jansrud forstår at Luitz blir disket.

– Det er enkelt å forstå logikken bak det. Du ønsker ikke at utøvere i langrenn eller andre disipliner skal bruke oksygen. Det sender ikke gode signaler, sier han til nyhetsbyrået AP.

Det tyske skiforbundet har to uker på å eventuelt be om en høring i Luitz-saken.

En eventuell avgjørelse kan siden ankes til Idrettens voldgiftsrett (CAS).

