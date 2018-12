Liverpool og City håper på hjelp fra byrivalene

ntb_sport

Liverpool, som topper PL-tabellen ett poeng foran Manchester City, ønsker at byrivalen Everton tar poeng mot nettopp City lørdag. Samtidig har City Manchester United-seier mot Liverpool på ønskelista.

Drømmen om å gå ubeseiret gjennom sesongen brast for City forrige helg da Chelsea ble for sterk på Stamford Bridge og vant 2-0. Dermed står Liverpool igjen som det eneste ubeseirede laget i ligaen.

– Vi vet at vi må jobbe hardt for å unngå å tape kamper, og at vi må jobbe enda hardere for å vinne dem, sier Liverpool-spiller Georginio Wijnaldum til lokalavisen Liverpool Echo.

Så langt er det blitt 13 seirer på 16 kamper, Liverpools beste ligastart noensinne.

– Vi er ikke uslåelige

– Vi er klar over at vi må levere gode prestasjoner hver uke for å fortsette i samme gate. Jeg tror ikke vi er uslåelige, og hvis vi skulle tillate oss å tenke sånn, har vi manageren til å få oss ned på jorden igjen, sier nederlenderen Wijnaldum før søndagens storkamp hjemme mot United.

Manchester United ligger 16 poeng bak Liverpool, men er ubeseiret på de fire siste kampene på Anfield. Med tap øker avstanden ytterligere, og José Mourinhos menn risikerer å ligge elleve poeng bak det nederste av topp fire-lagene.

Manchester City mistet serieledelsen etter tapet mot Chelsea, men City-manager Pep Guardiola var likevel fornøyd med lagets innsats.

Manchester-klubben har vært uten toppscorer Sergio Agüero i tre strake kamper, men den argentinske superstjernen nærmer seg å bli kampklar etter sin muskelskade.

Gabriel Jesus, som ikke har scoret siden august, har ikke tatt vare på sjansene i Agüeros skadefravær.

Onsdag lå City under mot Hoffenheim i mesterligaen, men snudde kampen og vant 2-1. Nå rettes blikket mot Everton i tidligkampen lørdag. Gjestene har spilt uavgjort i de tre siste kampene borte mot City.

Håper på spilletid

Tottenham er i dytten og kommer fra avansement i mesterligaen etter 1-1 borte mot Barcelona. Til helgen venter nedrykkstruede Burnley. Spurs ligger på tredjeplass, seks poeng bak Liverpool.

– Ikke mange snakker om Tottenham i Premier League, men vi gjør jobben vår og skal gi det et forsøk, sier lagets storscorer Harry Kane.

Kort bak følger byrivalen Arsenal, som har spilt 22 kamper på rad uten tap i alle turneringer, 14 av dem i Premier League. Søndag tar «The Gunners» turen til Mohamed Elyounoussi og Southampton, som ikke har vunnet på tolv seriekamper.

I de øvrige kampene denne runden tar Chelsea turen til Brighton, Stefan Johansen og Fulham møter formsterke West Ham borte, mens Alexander Sørloth håper på spilletid når Crystal Palace tar imot Leicester.

Også Huddersfield – Newcastle, Watford – Cardiff og Wolverhampton – Bournemouth spilles i helgen.

