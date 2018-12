Tottenham-topp mister nattesøvnen av forsinkelsene

ntb_sport

Nylig bekreftet London-klubben at også hjemmekampen mot Manchester United 13. januar skal spilles på Wembley i påvente av at det nye stadionet skal bli klart.

Tottenham har de siste par sesongene hatt det engelske nasjonalanlegget som midlertidig hjem. Og ferdigstillelsen av nye White Hart Lane har ikke gått smertefritt for seg. Opprinnelig skulle Tottenham innvie sitt nye hjem i september i år, men siden har det vært gjentatte forsinkelser.

I forkant av helgens serierunde sier manager Pochettino at han håper stadionet er klart til mesterligaen starter opp igjen i februar. Tottenham sikret seg tirsdag avansement til sluttspillet med 1-1 borte mot Barcelona.

Tottenham-manageren avslører at de stadige utsettelsene av stadionåpningen går inn på klubbens styreleder, Daniel Levy.

– Jeg tror styrelederen lider av alt arbeidet, sier han til Sky Sports.

Jobber dag og natt

– Jeg tror han omtrent ikke har sovet de siste månedene. Han forsøker kun å gjøre oss, fansen og alle andre fornøyd.

– Jeg tror ikke folk forstår størrelsen på dette prosjektet og hvor vanskelig det er å holde orden på alt. Men jeg er sikker på at folk vil forstå når vi flytter inn på den nye arenaen, at det er et massivt prosjekt, sier argentineren.

Over 20 selskaper er i sving med å ferdigstille nye White Hart Lane, og ifølge Pochettino jobber alle dag og natt med vanskelig arbeid.

– Det er derfor han (Levy) trenger å føle kjærlighet fra fans og klubb. Han har jobbet hardt med å skape et evigvarende ettermæle.

Imponerer

Kostnadene ved byggingen av det nye stadionet førte til at Tottenham ikke kjøpte noen spillere i sommerens overgangsvindu. Laget har likevel imponert og ligger på 3.-plass i Premier League, kun seks poeng bak serieleder Liverpool etter 16 kamper.

Pochettino insisterer på at han ikke er bekymret om det ikke kommer nye spillere inn når overgangsvinduet åpner igjen etter nyttår.

– Januar er alltid vanskelig. Se på en del av spillerne som kom sist januar. Noen ganger tar det tid for dem å venne seg til ligaen, prestere og komme seg inn i laget. Noen ganger er det bedre å ikke kjøpe noen dersom man ikke finner den rette spilleren.

Lørdag spiller Tottenham nok en hjemmekamp på Wembley, denne gangen mot Burnley.

(©NTB)