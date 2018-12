City-helten takket familien etter å ha brutt måltørken

ntb_sport

Etter kampslutt ga måljegeren familien æren for at det nå synes å ha snudd for ham.

– Selvtilliten min er nå tilbake, fordi familien min er her. Det hjelper meg mye. Jeg trenger familien i denne tiden, sa han.

Fra manager Pep Guardiola vanket det skryt.

– Gabriel er så viktig. Spisser trenger å score mål. Forskjellen i dag var at han scoret da han kom i gode posisjoner. Det er så bra for ham og laget vårt. Prestasjonen hans var så verdifull, sa spanjolen.

Guardiola er opptatt av å få bidrag fra samtlige spillere i en tid da City sliter med skadeproblemer på flere sentrale brikker.

– Vi trenger alle. Danilo og Aguero er tilbake til de kommende dagene. Tirsdag kommer det en ny. Vi trenger alle spillerne våre, sa Guardiola.

Kald avslutning

Brasilianske Gabriel Jesus hadde gått elleve Premier League-kamper uten scoring, men halvveis ut i lørdagens første omgang løsnet det. I kjølvannet av et svakt utspark fra Jordan Pickford kunne Jesus til slutt kontrollert sette ballen under Evertons sisteskanse.

Dermed stoppet han sin egen måltørke på 487 minutter. Ifølge statistikerne i Opta hadde han siden matchvinnerscoringen mot Huddersfield 19. august hatt 18 skudd uten å score på noen av dem.

Jesus doblet City-ledelsen fem minutter etter pause. Denne gangen gjorde han det med hodet, og som på 1-0 var Leroy Sané assistmaker. Everton ble denne gangen felt av at Yerry Mina totalt glapp i markeringen og tillot Jesus å stange inn 2-0 helt upresset.

Slo tilbake

Gjestene fra Liverpool var på dypt vann, men i det 65. minutt var de plutselig tilbake i kampen igjen. Lucas Digne fikk ballen etter en fæl Nicolas Otamendi-klarering og slo et presist innlegg mot City-boksen. Der var Dominic Calvert-Lewin sterkest i lufta og reduserte med et vakkert hodestøt.

Evertons utligningsjakt varte ikke lenge, for bare noen minutter senere utnyttet City nok en markeringssvikt hos bortelaget. Denne gangen var det innbytter Raheem Sterling som på fem meter kunne heade inn vertenes tredje mål for dagen. Det gjorde han på et perfekt innlegg signert Fernandinho.

Med seieren slo Manchester City tilbake etter 0-2-smellen borte mot Chelsea forrige helg. De lyseblå topper Premier League, men blir forbigått av Liverpool om Jürgen Klopps menn slår Manchester United på Anfield søndag kveld.

