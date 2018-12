Kashima Antlers og Al Ain til semifinale i klubb-VM

ntb_sport

Vinnerne i den europeiske mesterligaen og søramerikanske Copa Libertadores har walkover til semifinale i klubb-VM, der de har for vane å ta seg videre til finale. Øvrige kontinenters representanter må gå en lengre vei mot det som vanligvis ender med semifinaletap.

Al Ain har ikke kvalifisert seg gjennom en kontinental tittel, men representerer vertslandet i mesterskapet i De forente arabiske emirater. Etter å ha slått Oseania-mester Wellington i en innledende runde ble det lørdag 3-0-seier over den afrikanske mesterligavinneren Espérance de Tunis.

Mohamed Ahmad scoret før det var spilt to minutter, og Hussein Elshahat doblet ledelsen etter et kvarter. Bandar Al Ahbabi fastsatte resultatet i annen omgang.

Tirsdag venter River Plate i semifinalen. Den argentinske klubben ble Libertadores-mester etter mye dramatikk og en returkamp mot byrival Boca Juniors som måtte spilles på Real Madrids hjemmebane i Spania.

Kashima Antlers, som er mester i den asiatiske mesterligaen, sikret seg retten til å møte Real Madrid onsdag ved å slå Concacafs mesterligavinner Guadalajara 3-2.

Angel Zaldivar ga den mexicanske klubben en tidlig ledelse som holdt til pause, men mål av Ryota Nagaki, Serginho (straffe) og Hiroki Abe vendte til 3-1 for Kashima før et selvmål av Hugo Leonardo på overtid etter et Guadalajara-straffespark skapte ny, men kortvarig spenning.

Kampen mot Real Madrid blir et revansjoppgjør for VM-finalen for to år siden. Da trengte Real Madrid ekstraomganger for å vinne 4-2 over den japanske klubben som hadde overrasket med seier over colombianske Atlético Nacional i semifinalen.

