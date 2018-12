Langli tror ikke Liverpool er fanget i fortiden

ntb_sport

I sin storhetstid herjet Liverpool rått med konkurrentene. Mellom 1973 og 1990 ble Merseyside-klubben engelsk seriemester hele elleve ganger. Siden har ikke én eneste ligatittel havnet i pokalskapet på Anfield.

I Premier League-æraen har Liverpool et par ganger vært fryktelig nær å bryte tørken. Våren 2014 var de rødkledde i førersetet i innspurten, men feilet da det gjaldt som mest og så Manchester City gå forbi med to poeng.

Også fem år tidligere var Liverpool i gullstriden. Da ble de felt av for mange uavgjort i egen storstue. Langli tror ikke historikken vil bety noe når det drar seg til utover sesongen. Før helgens runde topper Liverpool ett poeng foran Manchester City.

– Nei, det tror jeg ikke. Spillerne og de folkene som er rundt klubben tenker ikke på det. De var farlig i én sesong under Rafael Benitez. Da tapte de klart færre kamper enn Manchester United, men spilte for mange uavgjort til at det ikke gikk. De var også framme og luktet den gangen Steven Gerrard skled som bakerste mann, så de har vært veldig nær. Det ville ha vært veldig stort for alle Liverpool-supportere om det hadde gått, sier Langli til NTB.

– Samtidig er konkurransesituasjonen nå en helt annen enn den var i den perioden sist Liverpool vant. Det er flere klubber som har penger. Du ser denne sesongen med klubber som Chelsea, Arsenal og Tottenham at det de har tatt av poeng hadde normalt vært mer enn godt nok til å ligge i toppen av Premier League, men bunnlagene tar nesten ikke poeng lenger, i hvert fall ikke denne sesongen, sier fotballeksperten videre.

Tabellen lyver ikke

City kan igjen bli laget som står i veien for Liverpool. De lyseblå fra Manchester vant ligaen suverent sist sesong, og storformen har de tatt med seg videre. Pep Guardiolas menn har scoret hele 45 mål på 16 ligakamper, men sist helg kom det første tapet (0-2 borte mot Chelsea).

– Jeg er imponert over et lag som Manchester City også. Det er nesten merkelig at de ikke leder, men det gjør de ikke. Det er bare å se på tabellen, sier Langli og fortsetter:

– Manchester City sliter med mange skadde spillere. Det hadde vært rart om de ikke hadde merket det.

Tøffe kamper i vente

Liverpool er nå alene om å være ubeseiret i Premier League. De neste ukene står storkampene i kø. Søndag kommer Manchester United på besøk. Erkerivalen er for lengst ute av tittelkampen, men United har ikke tapt en ligakamp mot Liverpool siden 2014.

– Det kommer noen veldig viktige kamper nå. Nå har de vel Manchester City og Arsenal i løpet av de neste to-tre ukene, sier Langli om Liverpools kampprogram.

Jürgen Klopp har gradvis gjort Liverpool bedre og bedre siden han steppet inn som manager høsten 2015. Nå mener Langli det er på tide at han også vinner trofeer.

– Han har et vinnende vesen og en positiv tilnærming til hvordan fotball skal spilles. Samtidig gjør han ofte bytter sent, men han blir stadig bedre han også. Det henger over ham at han må vinne noe han også. Det har han ikke gjort ennå. Det er blitt noen tapte finaler og så videre. Men skulle de vinne Premier League-tittelen, så vil alt det være glemt. Det så ut som en veldig god signering den dagen de sikret seg Klopp. Det er ingen tvil om det.

