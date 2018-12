Real Madrid inntok tredjeplassen i La Liga

ntb_sport

Karim Benzemas scoring etter 13 minutter holdt til seier for Real Madrid hjemme mot Rayo Vallecano. Scoringen kom etter et pent gjennomspill fra Lucas Vázquez. Franskmannen la til rette før han satte ballen velplassert til side for gjestenes siste skanse Stole Dimitrievski.

Hjemmelaget styrte kampen og sørget for flere målsjanser, blant annet et stolpeskudd fra Toni Kroos. Godt ut i annen omgang satte Sergio Ramos ballen i nettmaskene, men linjemannen var raskt oppe med flagget og annullerte målet for offside.

– Vi hadde sjanser nok til å drepe kampen før pause, men greide ikke å utnytte dem. Likevel er det viktigste at vi skaper sjanser, sa Raphaël Varane.

Ti minutter før slutt haltet Benzema av banen med det som kan være en ankelskade. Den kommer ubeleilig dagen før Real Madrid flyr til Abu Dhabi foran onsdagens semifinale i klubb-VM.

Real Madrids tredje strake seier ga tredjeplassen på tabellen, to poeng bak tetduoen.

I kampen mellom Atlético Madrid og Real Valladolid noen timer tidligere var det en annen franskmann som leverte varene.

Fransk matchvinner

Antoine Griezmann var Atlético Madrids store spiller da det ble 3-2 over Valladolid på bortebane. Atlético inntok 2.-plassen på tabellen med like mange poeng som Barcelona, som har en kamp mindre spilt og møter Levante søndag.

Griezmann åpnet ballet ved å spille opp Nikola Kalinic, som skjøt på direkten forbi Valladolids keeper Jordi Masip og sendte gjestene opp i ledelsen. Like før pause blåste dommer Alberto Undiano Mallenco for straffe da et skudd traff armen til en Valladolid-spiller innenfor 16-meteren. Griezmann var sikker fra 11 meter og sørget for sitt første mål for kvelden.

Etter hvilen reduserte Fernando Calero for vertene, før et selvmål av Saúl førte hjemmelaget à jour på 2-2.

Tre viktige poeng

Ti minutter før slutt sørget Griezmann for nok en scoring og sendte gjestene tilbake i ledelsen. Franskmannen ble med det matchvinner for Atlético, som tok svært viktige poeng i toppen av La Liga.

– Jeg kan fremdeles bli bedre. Jeg er ikke på mitt beste ennå og mangler fortsatt litt fart, sa Griezmann etter kampen.

I lørdagens første kamp i La Liga vant Getafe 1-0 over Real Sociedad på hjemmebane. 36 år gamle Jorge Molina sto for scoringen. I kveldskampen spilte Eibar 1-1 mot Valencia i et oppgjør mellom tabellnaboer på nedre halvdel.

(©NTB)