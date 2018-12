Travprofiler avrunder rekordår

ntb_sport

Fire år gamle Amarone Classic lekte nemlig med konkurrentene i hoppedivisjonen under lørdagens V75-finaler på landets hovedbane. Førstepremien i løpet var 110.000 kroner, og seieren var hoppas tredje triumf på en måned.

– En utrolig sterk prestasjon. Vi fikk et fint løp underveis, og hun vant meget enkelt, sa Kristian Malmin, som kjører de fleste av stallhestene.

Makker Trond «Bullern» Anderssen er i tillegg til trener også oppdretter av Amarone Classic. Oppdretterpremien lørdag var en tur til Paris.

– Der har jeg ikke vært siden Yarrah Boko konkurrerte, og jeg hadde ikke tenkt meg tilbake før vi har en hest som er god nok til å konkurrere der igjen, men vi får gjøre et unntak, smilte Anderssen, som i sin tid hadde stor suksess med stjernehesten Yarrah Boko.

Kollega Malmin er ikke fremmed for at Amarone Classic er den neste hesten fra stallen som prøver seg i nettopp Frankrike.

– Amarone Classic er i utrolig fin utvikling. Å trave 14,4 over full distanse på en vinterbane er sterkt. Det er god distanse i hesten. Hun har et fint løp her hjemme allerede 3. juledag, så får vi se. Hun vil få en pause når det faller seg naturlig, men jeg er ikke fremmed for at vi prøver henne utaskjærs etter hvert, sa Malmin, som sviktet V75-spillerne med storfavoritten Noble Tile i et tidligere løp på Bjerke lørdag.

– Vi punkterte tidlig i løpet, og det kom dessuten lyder fra halsen hans etter løpet. Noble Tile får pause og vintertrening. Han kommer sterkere tilbake til våren, lovet Malmin om stortalentet.

Anderssen og Malmin har vunnet 116 løp i 2018. I premiepenger nærmer de seg 7,5 millioner kroner.

(©NTB)