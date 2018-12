Jespersen slo salto og så mulig Davos-seier glippe

ntb_sport

Det så lenge svært lovende ut for Jespersen under søndagens skøyterenn i den sveitsiske høyden. Veteranen ledet ved alle mellomtider fram til og med 8,2 kilometer, men et fall i nysnøen spolerte det som kunne blitt noe virkelig stort.

– Jeg slo salto da jeg hektet skiene i løssnøen. Der røk det ti sekunder, så det er bittert, sa en tydelig nedbrutt Jespersen til TV 2.

Resultatlistene viste at han ledet med 3,9 sekunder på nærmeste konkurrent kort tid før fallet. Ved neste mellomtid var 35-åringen bak teten med 7,3.

Til slutt endte Jespersen på femteplass. Det skilte 10,6 sekunder opp til russiske Jevgenij Belov, som kunne juble for sin første seier i verdenscupen.

– Det er en del av gamet å stå på beina, sa Jespersen.

– Røk seieren med fallet?

– Hvis det blir rundt ti sekunder opp, ja.

Drømte om å vinne

Få hadde trodd at Jespersen skulle være med i seierskampen i Davos.

– Jeg har gått og drømt om å vinne, jeg vet at det urealistisk i andre sin øyner, men jeg hadde troen. Jeg trodde det skulle gå, sa han til TV 2.

Jespersen måtte også se at pallplassen røk. Han har ikke vært på verdenscuppodiet siden 2015. Da ble han treer på 15-kilometeren i nettopp Davos. I januar 2014 tok han sin hittil eneste triumf under Tour de Ski.

Belov vant søndagens renn så vidt foran Maurice Manificat. Så lite som 0,9 sekunder skilte de to. Martin Johnsrud Sundby var igjen på pallen med sin tredjeplass. Han var 4,5 sekunder bak vinnertiden.

– Jeg er ganske fornøyd, men jeg har veldig lyst til å vinne. Vi for se utover sesongen, sa Sundby til TV 2.

Går Tour de Ski

Røa-løperen avsluttet kruttsterkt søndag. Med fem kilometer igjen var Sundby bak med 12,4 sekunder, men tok innpå nesten åtte sekunder på tampen.

Etter rennet bekreftet Sundby at han skal gå Tour de Ski i romjula og på nyåret.

Hans Christer Holund ble nummer åtte i Sveits. Han var 23,1 sekunder bak Belov. Deretter fulgte Magne Haga og Mathias Rundgreen på 11.- og 18,-plass, mens Vebjørn Turtveit ble nummer 40.

I sesongåpningen har Sjur Røthe vært formløper nummer én, men forkjølelse stoppet vossingen fra å reise til Davos. Forrige helg vant han tremila på Beitostølen overlegent.

(©NTB)