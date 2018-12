Målmaskin sikret ny seier for Solbakkens FCK

ntb_sport

22-åringen scoret med det sitt mål nummer 16, 17 og 18 på 20 kamper i den danske superligaen denne sesongen.

Han har nå ni mål på de siste fire kampene og er en svært viktig brikke for et København-lag som tar vinterpause på tabelltopp tre poeng foran Midtjylland.

– Jeg garanterer at vi aldri igjen vil få se en midtbanespiller som greier å score 18 superligamål på en halv sesong, sa Solbakken om sin 22-årige juvel.

– Ved siden av at han scorer mange mål, er Robert Skov også en spiller som jobber hardt defensivt. Han er både disiplinert og lojal, fortsatte Solbakken.

Kampen var tolv minutter gammel da unggutten åpnet scoringskontoen for dagen. Han stormet fram på høyresiden, og med venstrefoten plasserte han ballen til side for keeper. Målgivende pasning sto Peter Ankersen for.

Trives i FCK

Halvtimen senere fant sistnevnte Skov enda en gang. Fra femten meter prikket superligaens toppscorer inn 2-0 i samme hjørne som den første scoringen.

3-0 satte han inn på vidunderlig vis da han hamret inn et frispark fra snaue 20 meter. Med sin magiske venstreslegge limte han ballen oppe i det høyre hjørnet, utakbart for keeper.

– Jeg hadde aldri forestilt meg at jeg skulle score så mange mål i høstsesongen. Det er helt vilt, sa Skov selv og la til at han overhodet ikke har hastverk med å forlate FCK til fordel for større klubber i utlandet.

Mange norske

Seks andre lag var i aksjon søndag, inkludert flere nordmenn. Gustav Wikheim fikk et snaut kvarter på banen da tabelltoer Midtjylland vant 3-1 borte mot Horsens og Sivert Heltne Nilsen. Sistnevnte spilte hele kampen.

Esbjerg vant 3-0 over Nordsjælland på hjemmebane. Ulrik Yttergård Jenssen spilte hele kampen i Nordsjælland-forsvaret, mens 21 år gamle Mathias Rasmussen kom inn de siste 12 minuttene for samme lag.

Tredjeplasserte Brøndby tapte 2-3 etter en overtidsscoring i kveldskampen mot Vendsyssel og tar vinterpause hele 17 poeng bak FCK.

