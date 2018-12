Klopp om å møte Bayern: – En tøff, men god trekning

ntb_sport

På nyåret blir det flere godbiter når cupspillet i Champions League starter. En av åttedelsfinalene blir gigantduellen mellom Liverpool og Bayern. Det blir det første møtet mellom klubbene i den gjeveste europacupen siden 1981. Da vant Liverpool på bortemål i semifinalen.

Den første kampen spilles på Anfield 19. februar, mens returoppgjøret går i München 13. mars.

– En tøff, men god trekning. Det ville bli vanskelig uansett, og de er åpenbart et topplag. For meg blir det fint å reise til Tyskland. Vi har nå god tid til å forberede oss til kampene, og forhåpentligvis vil vi ha alle spillerne våre tilgjengelige, sier Klopp til Liverpools nettsted.

Bayern-fordel?

Etter kommende helg tar Bayern og resten av tysk Bundesliga vinterpause fram til 18. januar. Liverpool har på sin side et hektisk program i vente. Kampene står i kø i ukene som kommer.

– Vinterpausen utgjør ikke en enorm forskjell, men tyske klubber får en fordel når det gjelder skader. De får tid, to-tre uker, til å få spillerne sine tilbake. I mellomtiden spiller vi ti kamper, men i februar skal det ikke utgjøre en stor forskjell, mener Klopp.

Liverpools tyske manager har flere minneverdige møter med Bayern. I både 2011 og 2012 ledet han Borussia Dortmund til Bundesliga-tittelen.

– Dette er et annet Bayern-lag enn det jeg spilte mot. Vi kjenner alle hjemmearenaen deres, og atmosfæren vil bli utmerket. Det blir en veldig fin tur for fansen vår. München er en vakker by, så dette blir bra, sier Klopp.

Gleder seg

Bayern München vant mesterligaen sist i 2013. Storklubben har vært i semifinalen i sju av de ni siste sesongene. Bundesliga har Bayern vunnet seks år på rad, men i øyeblikket ligger de hele ni poeng bak ubeseirede Dortmund på tabelltoppen.

– De siste årene har de dominert den tyske ligaen i det som har vært tysk fotballs beste periode. Alle snakket om Tyskland da Bayern dominerte i Bundesliga. Det er lenge siden jeg har møtt Bayern i en tellende kamp, så det ser jeg fram til, sier Klopp.

Liverpool var tapende mesterligafinalist sist sesong. Rødtrøyene har vunnet den gjeveste europacupen fem ganger, senest i 2005.

(©NTB)