Trav Leangen mandag

{bi}1. løp. 2140 m. Auto V4-1:{bt} 1) Admiral B. 1.34,5, Bernt K. Kvamme, Frosta. V. Bugge, 2) Furderud Stjerna 1.34,8, 3) Max 1.35,0, 4) Bjørlikajsa 1.35,6,. 5) Gjølmes Mai Schuva 1.36,4,. 6) Høibygjerven 1.36,4, g.. Odds: 3,58 (9). Trippel: 133,31 (9-5-3). Plass: 1,49-1,48-1,62.

{bi}2. løp. 2140 m. Volte V4-2:{bt} 1) Acers Fantasy 1.20,7, Trude Pettersen, Bjugn. A. Stensen, 2) Bella Sweetpike 1.20,8, 3) Jacko Line 1.20,6, 4) Campeona Suyal* (S) 1.21,5, 5) Dark Moni (DK) 1.21,6, 6) Extol's Hope 1.22,8.Odds: 4,36 (2). Trippel: 61,81 (2-7-11). Plass: 1,55-1,81-1,97.

{bi}3. løp. 2140 m. Auto V4-3, V65-1:{bt} 1) Marino D.V. 1.16,4, Hanne Blekkan, Jakobsli. I. Asphaug, 2) Little Red Corvette 1.16,4, 3) Quick Tilly (S) 1.16,5, 4) Aron Marsh 1.16,8, 5) Chef Superb 1.16,8, 6) Ms. Quaker Force 1.17,1.Odds: 8,07 (5). Trippel: 109,37 (5-3-8). Plass: 1,52-1,14-1,61.

{bi}4. løp. 2140 m. Auto V4-4, V65-2:{bt} 1) Giggs B.R. 1.18,0, Stall Kiss Me Kemp. A. Sjoner, 2) Likeawalkinthepark 1.18,3, 3) The Indian Ocean 1.18,7, 4) Noss Kikki 1.18,8, 5) Lord Frecel 1.18,8, 6) Zanetti 1.18,9, g.. Odds: 4,59 (6). Trippel: 1779,14 (6-2-4). Plass: 1,94-3,36-17,86.

{bi}5. løp. 1640 m. Volte V65-3:{bt} 1) Gaardens Viktor 1.25,4, Beate Halvei Klomstad-Ole Mathias Klomstad. A. Robertsen, 2) Bokli Teddy 1.25,5, 3) Krokstad Juvita 1.27,0, 4) Marve Tinn 1.29,4, 5) Snonsøy Elda 1.28,4, 6) Lukas Rauen 1.29,7.Odds: 10,91 (7). Trippel: 362,92 (7-6-13). Plass: 1,93-1,3-3,77.

{bi}6. løp. 2140 m. Volte V65-4, V5-1:{bt} 1) Eik Odin 1.28,8, Stall G.B.K.. A. Solhus, 2) Alm Faks Hannibal 1.28,5, 3) Gikling Jerven 1.30,4, 4) Monarken 1.30,4, 5) Stjerne Lykke 1.30,6, 6) Nypansvarten 1.31,5.Odds: 1,2 (10). Trippel: 208,61 (10-15-3). Plass: 1,13-2,26-3,5.

{bi}7. løp. 2140 m. Auto V65-5, V5-2, DD-1:{bt} 1) Balder Halbak 1.16,0, Team Balder. A. Stensen, 2) Call Me Superb 1.16,4, 3) Down And Dirty 1.16,4, 4) Seaborn Photo 1.16,6, 5) Daddy's Angel (S) 1.16,6, 6) Five Stars Genius 1.17,0.Odds: 11,55 (9). Trippel: 410,04 (9-5-3). Plass: 2,27-1,55-1,35.

{bi}8. løp. 2140 m. Auto V65-6, V5-3, DD-2:{bt} 1) Crackajack 1.15,4, Ola Martin Foss, Fannrem. A. Stensen, 2) Fernando 1.15,6, 3) Jaccaroo (S) 1.15,7, 4) Sono di Pa* (IT) 1.15,7, 5) Sangria Knight (S) 1.15,8, 6) Canadian Rolls 1.15,9.Odds: 1,93 (4). Trippel: 53,03 (4-2-8). Plass: 1,24-1,58-1,99.

{bi}9. løp. 2140 m. Auto V5-4:{bt} 1) Electron 1.17,7, Stall Ørkdalsgut II. B. Garberg, 2) Take It Easy 1.17,8, 3) Montecristo Royal 1.18,4, 4) Gabor B.R. 1.18,6, 5) Contagious Hangover 1.18,7, 6) Don't Buzz With Me 1.18,7.Odds: 2,35 (5). Trippel: 211,85 (5-6-9). Plass: 1,67-1,78-2,97.

{bi}10. løp. 2140 m. Volte V5-5:{bt} 1) Vill Jerven 1.34,8, Arnstein Syrstad Mo-Terje Skjetne. B. Garberg, 2) Il Faxa 1.36,6, 3) Vinter Lilja 1.36,9, 4) B.B. Messi 1.36,0, 5) Il Jenta 1.36,9, 6) Norrøn Lilja 1.39,6.Odds: 5,31 (7). Trippel: 1263,54 (7-2-1). Plass: 1,95-3,59-3,36.

Totalomsetning: Kr. 4.242.770.

