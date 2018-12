Al Ain sensasjonelt til VM-finale etter straffedrama mot River Plate

ntb_sport

Seks av de sju deltakerne i VM er kontinentale mestere, men Al Ain fikk være med slik at vertsnasjonen Forente arabiske emirater også var representert. Laget måtte vinne to kamper for å ta seg til tirsdagens semifinale, dit River Plate kom direkte som nybakt Copa Libertadores-vinner.

– Jeg vil ikke kopiere det Kroatia gjorde i VM, for jeg håper vi gjør det bedre. De tapte finalen, vi vil vinne den, sa Al Ains kroatiske trener Zoran Mamic etter at hans spillere vant straffesparkkonkurransen 5-4. Selve kampen endte 2-2 etter at River Plate misset et straffespark mot slutten.

Berg sjokkerte de seierssikre argentinerne med scoring allerede i kampens 3. minutt, da hans stussheading gikk inn mellom beina på keeper Franco Armani.

To raske scoringer av Santos Borre sørget for at River Plate var i ledelsen allerede etter et drøyt kvarter, og favoritten så ut til å være på trygg vei mot finale.

Ga seg ikke

Al Ain, som tidligere slo ut Wellington fra New Zealand i straffesparkkonkurranse og den afrikanske mesterligavinneren Espérance de Tunis med overlegne 3-0, aktet ikke å gi seg. Tidlig i annen omgang utlignet Caio til 2-2.

Al Ain-keeper Khalid Eisa måtte vise klasse for å nekte Borre hans tredje scoring. Målvakten stoppet hodestøtet med en fremragende enhåndsredning.

Gonzalo Martinez hadde en enda større sjanse til å gi River Plate ledelsen igjen da han tok straffespark i det 68. minutt etter at Mohamed Ahmad felte Milton Casco. Skuddet traff tverrliggeren og spratt ut.

Derfra og ut var det Al Ain som presset, og Armani måtte i aksjon flere ganger i ekstraomgangene for å nekte hjemmelaget et vinnermål.

Stor bnedrift

Flere mål ble det ikke, og dermed måtte finalisten kåres i straffesparkkonkurranse. De ni første skuddene gikk i mål, før Eisa ble helt ved å redde skuddet til Enzo Perez.

Rayan Yaslem scoret på det femte straffesparket for Al Ain, som vant 5-4. Berg var ikke blant straffeskytterne. Han ble byttet ut i det 75. minutt.

– Jeg tror nok dette er den største fotballbedrift fra dette landet, og jeg er stolt av å være del av det, men jeg håper det beste fortsatt gjenstår, sa Mamic.

Motstander i lørdagens finale blir Real Madrid (som i likhet med River Plate var direkte kvalifisert for semifinale) eller japanske Kashima Antlers. De møtes i semifinale onsdag.

Tidligere tirsdag vant Espérance de Tunis kampen om 5.-plass mot mexicanske Guadalajara. Den kampen endte 1-1 etter at begge lag scoret på straffespark, og i den påfølgende straffesparkkonkurransen vant tunisierne 6-5.

