Dokken avgjorde mjøsderbyet

Christian Bull og Niklas Fogström hadde gitt Storhamar ledelsen to ganger tidligere, men da Dokken scoret fem og et halvt minutt før full tid, maktet ikke Lillehammer å svare.

Joey Benik scoret to ganger og Stian Kaltrud Nystuen en for gjestene, som holdt seg inne i kampen på grunn av god effektivitet og mange redninger av keeper Nils Erik Bengtsberg. Storhamar vant skuddstatistikken 49-20.

Storhamar er med seieren fortsatt to poeng bak serieleder Stavanger, som en time tidligere slo Stjernen 5-2.

Philip Lane scoret to mål og hadde også en assist for Stavanger, som dominerte stort med 45-20 i skudd. Stjernen skapte likevel spenning med to raske mål i 2. periode som gjorde at laget var oppe på 2-2 før Oilers satte inn støtet.

Vålerenga var mindre enn to minutter fra å vinne en jevn og spennende bortekamp mot Sparta, men Tommy Kristiansen utlignet til 4-4 1.14 minutt før full tid. I forlengningen ble Peter Quenneville matchvinner for Sparta da han satte inn 5-4.

Rasmus Ahlholm scoret to mål og hadde assist på de to andre for Vålerenga, som med bare ett poeng er på tredjeplass fire poeng bak Stavanger.

Manglerud Star vant bunnoppgjøret mot Ringerike, men først etter straffeslagkonkurranse. Det endte 2-1 i Manglerudhallen, og nå er det 13 poengs luke fra oslolaget ned til Ringerike på jumboplassen.

