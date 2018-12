Halaks tredje smultring for sesongen

ntb_sport

Halak sto i veien for 22 skudd og det var hans 45. kamp uten å ha sluppet inn mål i karrieren.

– Det er alltid flott å gå av isen uten baklengs. Fra første dropp spilte vi ganske bra. Vi ga dem ikke mye på 60 minutter, og undertallsspillet vårt tok brodden fra dem. Det var et solid lagarbeid, sa 33-åringen.

Ellers i nattens kamper i NHL tapte Pittsburgh Penguins hjemme med 2-4 for Anaheim Ducks. Colorado Avalanche gikk på en smell med 1-4 hjemme for New York Islanders.

Vegas Knights gikk målløse av banen i bortemøtet mot Columbus Blue Jackets, mens Ottawa Senators vant etter sudden death hjemme mot Nashville Predators.

