Johaug står over Tour de Ski

Johaug har vunnet det som er av distanserenn siden hun gjorde comeback i verdenscupen, men hun velger altså ikke å gå Tour de Ski i forberedelsene til Seefeld-VM i februar.

Før sesongstarten hadde Johaug en klar plan om å gå Touren, men hun sa samtidig at hun måtte se an hvor sliten hun var etter verdenscuprennene før jul.

– Jeg har lyktes veldig godt med å gå Touren før, og det er plan A å stille der. Men så må jeg se hvordan det blir å gå skirenn igjen og hvor mye krefter det koster, sa Johaug til NTB i slutten av september.

– Totalbelastningen er større nå med to sesonger uten renn. Jeg er forberedt på at trykket rundt meg blir større når jeg kommer tilbake i sporet igjen etter alt som er skjedd. Jeg tror det er greit å ikke ha for store forventninger til seg selv og ikke gape over for mye. Jeg må bare ta det litt som det kommer, la hun til.

Klæbo klar

Det ble lenge spekulert i om Johannes Høsflot Klæbo skal få sin Tour-debut romjula, men mandag lettet han selv på sløret da han langt på vei bekreftet sin deltakelse i en videoblogg.

Trønderen står i spissen for en bred norsk herretropp der også OL-mester Simen Hegstad Krüger er med.

Kvinnetroppen er som man kunne vente seg med unntak av Johaug. Ragnhild Haga dropper skifesten i Mellom-Europa for å forberede seg best mulig til VM i februar.

– Det blir en veldig spennende tour. Vi har med flere av våre sterkeste utøvere, som vi vet kan være med og prege Touren, og vi håper å ha med en herre eller kvinne som kan kjempe om sammenlagtseieren, sier landslagssjef Vidar Løfshus.

Sju renn på ni dager

Tour de Ski starter med sprint i fristil i italienske Toblach fredag 29. desember. Dagen etter er det 10 og 15 kilometer i fristil samme sted.

Deretter flytter løperne seg til Sveits og Val Müstair, der det igjen gås fristilsprint 1. nyttårsdag. De påfølgende dagene er det fellesstart i klassisk og jaktstart i fristil (10 km for kvinner, 15 km for herrer) i tyske Oberstdorf.

5. januar venter en klassisk fellesstart over 10 og 15 kilometer i Val di Fiemme, før det hele avgjøres med jaktstart opp slalåmbakken i Alpe Cermis søndag 6. januar.

Troppen:

Kvinner: Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik), Maiken Caspersen Falla (Gjerdrum), Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Heming), Kari Øyre Slind (Oppdal), Kathrine Rolsted Harsem (Varden Meråker), Heidi Weng (BUL), Lotta Udnes Weng (Nes), Tiril Udnes Weng (Nes Ski), Mari Eide (Øystre Slidre), Anna Svendsen (Tromsø).

Menn: Martin Johnsrud Sundby (Røa), Hans Christer Holund (Lyn), Emil Iversen (Varden Meråker), Didrik Tønseth (Byåsen), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Sjur Røthe (Voss), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer), Eirik Brandsdal (Kjelsås), Finn Hågen Krogh (Tverrelvdalen).

